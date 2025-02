Weiberfastnacht in Köln: Frauen auf mobilen Toiletten vergewaltigt

Köln - Die Kölner Polizei hat eine erste Bilanz zum Karnevalsstart am Donnerstag gezogen. Das eigentlich ruhige Lagebild wird allerdings von zwei mutmaßlichen Vergewaltigungen überschattet.

Zuvor hatte die Polizei von drei Vergewaltigungen gesprochen. Dabei habe es sich allerdings um einen internen Übertragungsfehler gehandelt, wodurch eine der Taten doppelt gezählt worden war. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Nachmittag gegenüber TAG24 .

Die Frau hatte sich anschließend in einer Kneipe gemeldet und die Tat angezeigt. Der mutmaßliche Täter konnte noch am Donnerstagabend identifiziert und festgenommen werden.

Der erste Fall ereignete sich laut Polizei nahe den Uniwiesen: Hier soll sich ein noch Unbekannter laut Einsatzbericht gegen 14.30 Uhr in einer mobilen Toilette an einer jungen Frau (19) vergangen haben.

Darüber hinaus wurde an Weiberfastnacht in 25 Fällen von Körperverletzung ermittelt, teilt die Polizei weiter mit. 14 Personen seien dabei in Gewahrsam genommen worden. Zudem wurden mehrere Messer sichergestellt.

Dennoch hätten die Einsatzkräfte in der Domstadt einen vergleichsweise ruhigen Tag erlebt, teilt die Sicherheitsbehörde abschließend mit. Grund dafür seien unter anderem weniger Feiernde in der Innenstadt gewesen.

Erstmeldung: 28. Februar, 7.30 Uhr; aktualisiert: 28. Februar, 14.36 Uhr