Weiberfastnacht in Köln: Mehrere Frauen auf mobilen Toiletten vergewaltigt und bedrängt

Köln - Die Kölner Polizei hat eine erste Bilanz zum Karnevalsstart am Donnerstag gezogen. Das eigentlich ruhige Lagebild wird allerdings von insgesamt zehn Sexualdelikten - darunter auch zwei mutmaßliche Vergewaltigungen und eine sexuelle Nötigung - überschattet.

Die Kölner Polizei ermittelt nach Weiberfastnacht in mehreren Sexualdelikten, darunter auch in zwei mutmaßlichen Vergewaltigungen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der erste Fall ereignete sich laut Polizei nahe den Uniwiesen: Hier soll ein noch Unbekannter laut Einsatzbericht gegen 14.30 Uhr eine junge Frau (19) in einer mobilen Toilette vergewaltigt haben.

Der Täter war laut Zeugenangaben etwa 1,85 Meter groß, hatte blondes Haar und blaue Augen sowie auffällige Wangenknochen. Er trug ein Sträflingskostüm, so die Beamten. Die Ermittler fahnden nach dem beschriebenen Mann und bitten telefonisch unter 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de um Hinweise.

Gegen 18 Uhr soll es dann im Zülpicher Viertel in Höhe der dortigen Kirche - ebenfalls auf einer mobilen Toilette - zur Vergewaltigung einer 18-Jährigen gekommen sein. Der gleichaltrige Tatverdächtige soll die Heranwachsende zuvor auf der Straße kennengelernt, in die Toilette gedrängt und sich dort an ihr vergangen haben.

Die Frau hatte sich anschließend in einer Kneipe gemeldet und die Tat angezeigt. Der mutmaßliche Täter konnte noch am Donnerstagabend identifiziert, festgenommen und zwecks Spurensicherung ins Präsidium gebracht werden.