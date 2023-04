Maibaum-Verkauf in Köln: Hier können Verliebte Birkenbäume legal erwerben

In Köln können Verliebte am kommenden Sonntag Maibäume an mehreren Verkaufsstellen erwerben. © Oliver Berg/dpa

Auch in Köln ist die Tradition des Maibaum-Stellens nach wie vor lebendig - Birken in freier Natur sollten jedoch nicht zu Schaden kommen!



"Zwar ist das 'Organisieren' der Birken in der freien Natur vielleicht unterhaltsam oder auch spannend, aber leider verboten", erinnerte die Stadt Köln alle Verliebten am Dienstag in einer Mitteilung und wies im selben Zug auf mehrere Verkaufsstellen hin, an denen Maibäume legal erworben werden können.

Demnach verkaufen zwei Unternehmen am kommenden Sonntag (30. April) von 8 bis 21 Uhr an folgenden Orten Birken:



Brück: Parkplatz Erkermühle am Brücker Mauspfad

Parkplatz Erkermühle am Brücker Mauspfad Dünnwald: Parkplatz Birkenweg

Parkplatz Birkenweg Longerich: Parkplatz an der Neusser Landstraße/Ecke Geestemünder Straße

Parkplatz an der Neusser Landstraße/Ecke Geestemünder Straße Sülz: Parkplatz an der Gleueler Straße/Ecke Militärringstraße

Parkplatz an der Gleueler Straße/Ecke Militärringstraße Rodenkirchen: Parkplatz am Forstbotanischen Garten

Der Preis liegt den Informationen zufolge bei 9 Euro pro laufenden Meter. Ein drei Meter hoher Baum koste demnach beispielsweise 27 Euro.