Musikalische Erfolgsstory: Kölner "c/o pop" feiert 20. Ausgabe

Zu den Höhepunkten zählen drei Jubiläumsshows, bei denen - wie so oft bei der "c/o pop" - für Popkonzerte eher ungewöhnliche Orte bespielt werden.

Aus der eher spontanen Idee entwickelte sich eine Erfolgsgeschichte: Die "c/o pop", die 2004 zum ersten Mal stattfand, hat sich längst als bedeutender Branchentreff und als Festival fest in der deutschen Popkultur-Landschaft etabliert. "Wir haben es geschafft, Köln wieder mit Hamburg und Berlin zu einer der drei deutschen Top-Musikstädte zu machen", sagt Oberhaus.

"Als wir 2003 nach dem Abgang der Popkomm nach Berlin in einer Art Trotzreaktion auf die Idee kamen, ein eigenes Kölner Musikfestival zu gründen, hatte natürlich keiner von uns eine leiseste Ahnung, dass wir einmal so weit kommen würden", erzählt er. "Wir hatten kein fertiges Konzept, kein Geld, aber im Übermaß Lust und Leidenschaft."

Auch Bilderbuch gaben sich beim "c/o pop" schon die Ehre. (Archivfoto) © Marius Becker/dpa

Zur Eröffnung des Festivals tritt am Mittwoch die Crucchi Gang um "Element of Crime"-Sänger Sven Regener (62) in den Sartory Sälen auf, am Freitag gibt der deutsche Popkünstler Joris (33) ein gemeinsames Konzert mit dem WDR Funkhausorchester im WDR Funkhaus, und am Samstag wird Deutsch-Rapper OG Keemo (30) auf der Bühne des Kölner Schauspielhauses zu sehen sein.

"Wir können jetzt schon sagen, dass es eine der erfolgreichsten c/o pop-Ausgaben werden wird, es ist gut zu sehen, dass wir nach manchen schwierigen Jahren nicht mehr zittern und kämpfen müssen", so Oberhaus. Mehrere Shows seien bereits ausverkauft, insgesamt werden dieses Mal über 30.000 Besucher erwartet.

Nicht immer lief es in den vergangenen zwei Jahrzehnten für die Festival-Macher so rund. "Wir hatten stellenweise mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen, so hatten wir direkt bei der ersten Ausgabe 100.000 Euro in den Sand gesetzt", sagt Oberhaus.

Auch die Corona-Pandemie stellte eine Herausforderung dar - die Festival-Macher setzten in dieser Zeit auf ein digitales Festival-Programm mit Streaming-Angeboten in einer Art Popkultur-Fernsehen.