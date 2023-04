13.04.2023 07:30 Nach Kritik am Verkehrsversuch: Deutzer Freiheit bald doch nicht mehr ganz autofrei

In Deutz stieß der Verkehrsversuch in den vergangenen Monaten auf Gegenwind. In der kommenden Woche möchte die Stadt Änderungen vornehmen.

Von Laura Ratering

Köln – Manche Themen sorgen in Köln für mehr Diskussionen, als andere. Die Deutzer Freiheit gehört zur ersten Fraktion. Der dort ausgerollte Verkehrsversuch mit der damit einhergehenden autofreien Zone stößt seit Beginn auf Unmut und soll nun angepasst werden. Fahrradfahrer und Fußgänger waren auf der Deutzer Freiheit willkommen. Dadurch blieb jedoch die Kundschaft aus. (Symbolbild) © Friso Gentsch dpa/lnw In dem neuen Vorschlag der Stadt soll die Deutzer Freiheit teilweise wieder für den Autoverkehr freigegeben werden. Konkret geht es laut einer Mitteilung der Stadt um den Bereich zwischen der Graf-Geßler-Straße und dem Gotenring. Dieser Abschnitt soll ab kommender Woche wieder für den Verkehr freigegeben werden, heißt es. Anwohnende und Gewerbetreibende hatten sich in den vergangenen Monaten beschwert: Der Einzelhandel leide unter dem Versuch, denn die Einnahmen würden durch ausbleibende Kundschaft sinken. Köln Nach blutiger Gewalttat auf dem Kölner Ottoplatz: Fall wird bei "Aktenzeichen XY" aufgerollt Im Januar tagte man erneut, woraufhin man sich einigte, dass die eben erwähnten Abschnitte künftig wieder für Parkmöglichkeiten, Ladezonen für Lieferverkehr, Kurzeitparkplätze für die Kundschaft und Taxis verfügbar sind. In der kommenden Woche wolle man mit dem Aufstellen der neuen Beschilderung beginnen. Dann werden Teile der Deutzer Freiheit zwischen Neuhöfferstraße und Gotenring zur Einbahnstraße. Der rechte Seitenstreifen wird, wie vor dem Verkehrsversuch auch, von 6 bis 19 Uhr als Ladezone dienen. Auf der linken Straßenseite werden Kurzzeitparkplätze eingerichtet. Anwohnende können wie gewohnt mit einem Ausweis parken. Im restlichen Teil der Deutzer Freiheit bleibt die Fußgängerzone bestehen. Die im März ausgelaufene Übereinkunft der aufgestellten "Stadtmöbel" hat Platz für neue Sitzgelegenheiten geschaffen. Für die wärmeren Tage kündigt die Stadtverwaltung daher neue Möbel an.

Titelfoto: Friso Gentsch dpa/lnw