Nur ein netter Imagefilm? Stadt Köln postet Karnevals-Video, Meinungen sind gespalten

Daher bitten die Anwohner, Kneipiers und Angestellten die Feiernden: "Wer bei uns im Kwartier Latäng oder woanders in der Stadt feiern möchte, sollte aber daran denken: Hier leben Menschen, hier arbeiten Menschen und Kinder sind hier auf ihrem Schulweg. Bitte feiert deswegen mit Rücksicht, ohne Randale, ohne in die Hauseingänge zu pinkeln und ohne euren Müll einfach fallen zu lassen."

"Am Ende ist es aber doch so, dass meine Kinder und ich über Karneval in ein komplett anderes Viertel umquartieren werden, da allein der Weg zurück von der Schule nach Hause unzumutbar ist", beschreibt die in Köln lebende Schauspielerin Marylu Poolman die Situation. Was vor ihrer Haustür im Kwartier Latäng abgehe, sei "nicht mehr normal".

Von Ordnern werde man "angeraunzt" und "von mit dem Hund 'Gassi gehen' fange ich gar nicht erst an".

Vor einigen Jahren sei das laut ihrer Aussage noch alles machbar gewesen. "Sorry, aber ich denke, es bedarf da mehr an Lösung für die Anwohner, als ein netter Imagefilm", kritisiert sie.

"Wenn man an die Bilder vom 11.11. denkt, wirkt das fast schon putzig", findet ein weiterer Nutzer ebenfalls. Es sei laut anderen zudem traurig genug, dass solch ein Video überhaupt notwendig sei.