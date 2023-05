OB Reker würdigt frühere Kölnerin Tina Turner (†83): "Ihre Musik wird bleiben"

Oberbürgermeisterin Henriette Reker (66) äußerte sich am Donnerstag (25. Mai) zum Tod von Tina Turner (†83). © Kay Nietfeld/dpa

"Die Kölnerinnen und Kölner und auch ich ganz persönlich werden sie als herausragende Künstlerin und beeindruckende Frau in Erinnerung behalten. Sie wird fehlen, aber ihre Musik wird bleiben", teilte Reker am Donnerstag mit.

Turner lebte einige Jahre mit dem Kölner Musikproduzenten Erwin Bach in Köln, bevor das Paar 1994 in die Schweiz zog.

Die Rock-Ikone gewann zahlreiche Musikauszeichnungen. 2021 wurde sie in die "Rock & Roll Hall of Fame" in Cleveland in den USA aufgenommen.

"Wenn sie mir mit 81 Jahren immer noch Auszeichnungen geben, muss ich irgendetwas richtig gemacht haben", scherzte sie bei der Zeremonie per Videoschaltung aus der Schweiz.