Radrennen "Rund um Köln": Startfeld erstmals komplett ausgebucht!

Köln - Am kommenden Sonntag (21. Mai) findet in der Domstadt wieder das traditionelle Radrennen "Rund um Köln " statt. Tausende Teilnehmer werden erwartet.

Am Wochenende kommt es in Köln aufgrund des Radrennens "Rund um Köln" zu Verkehrseinschränkungen. (Archivbild) © Marius Becker/dpa

Wie die Stadt am Dienstag in einer Mitteilung informierte, haben sich inzwischen rund 4500 Radsportbegeisterte für das Rennen angemeldet - das Starterfeld von "Rund um Köln" ist damit erstmals in der Geschichte ausgebucht!

Teilnehmer konnten sich zuvor für "Elite"- und "Jedermann"-Rennen anmelden.

Alle Rennen starten am Sonntag im Kölner Rheinauhafen, ehe es - über lange Geraden und kurze Anstiege - quer durchs Bergische Land wieder zurück in die Südstadt geht. Oberbürgermeisterin Henriette Reker (66, parteilos) wird am Nachmittag die Siegerehrung vornehmen.

Beim Elite-Rennen treten nach Angaben der Stadt 21 Teams an. Bei den World-Tour-Teams haben neben dem aktuell besten deutschen Team "BORA-hansgrohe" um den Vorjahressieger Nils Politt auch Radsportler aus Belgien, Frankreich, den Niederlanden und Australien zugesagt.

Wegen der Veranstaltung kommt es am kommenden Wochenende insbesondere im Bereich der Innenstadt zu einigen Beeinträchtigungen. Von Samstag (20. Mai), 8 Uhr bis Sonntag (21. Mai), 22 Uhr, ist die Bayenstraße zwischen Ubierring und Mechtildisstraße gesperrt. Auch die Südstadt sowie die Stadtteile Kalk, Höhenberg, Buchheim, Holweide, Höhenhaus und Ostheim sind von den Einschränkungen betroffen.