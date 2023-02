Stadt Köln und Polizei ziehen Bilanz: So verlief der Karnevalsauftakt in der Domstadt

Der Straßenkarneval wurde am Donnerstag eröffnet. Rettungsdienst, Polizei sowie die Stadt Köln ziehen am Freitag einer erste, vorsichtige Bilanz.

Von Laura Ratering

Köln – Der Auftakt des Straßenkarnevals hat am Donnerstag in Köln mit Weiberfastnacht begonnen. Bereits am Morgen wurde die Zülpicher Straße gesperrt, zudem war die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung, Taschendiebstahl sowie verschiedener Sexual- und Raubdelikte im Einsatz.

Die Zülpicher Straße wurde bereits gegen 11 Uhr gesperrt. © Thomas Banneyer/dpa Viele Einsatzkräfte machten sich bereits gegen 6 Uhr am Donnerstagmorgen auf den Weg zu den Hotspots. Insgesamt waren rund 200 Mitarbeiter des Ordnungsamtes sowie 600 Kräfte eines privaten Sicherheitsunternehmens im Einsatz. Zum Vergleich: Am 11.11. waren es 500. Teilweise überwachten sie die Eingänge ins Zülpicher Viertel, woraufhin bereits um kurz vor 11 Uhr entschieden wurde, die Eingänge zu sperren, da das Viertel bereits ausgelastet zu sein schien. "Gleichzeitig wurde die Ausweichfläche auf der Uniwiese geöffnet und die temporäre Bespielung mit DJ und Gastronomie gestartet", erklärt die Stadt in einer Mitteilung. Köln 10.000 Euro in S-Bahn liegen gelassen: Geld war für Verwandte in der Türkei gedacht Auch die Rettungskräfte hatten alle Hände voll zu tun. So seien bis 15 Uhr 40 Personen in umliegende Krankenhäuser transportiert worden. Im Altstadtbereich rückten die Kräfte 34-mal aus, zwei Personen wurden zur Überwachung in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei hatte ebenfalls einige Einsätze zu verzeichnen und war laut eigenen Angaben bis in die frühen Morgenstunden des Freitags im Einsatz.

Am Alter Markt in der Altstadt verzeichneten Polizei und Rettungsdienst weitaus weniger Einsätze. © Rolf Vennenbernd/dpa

Mann erzwingt Küsse von Frauen

Die Polizei war an vielen Standorten im Kölner Stadtgebiet im Einsatz. © Thomas Banneyer/dpa Insgesamt wurden in Köln 193 Platzverweise erteilt, noch einmal 28 in Leverkusen. Hinzu kämen 89 Wildpinkler im Kwartier Latäng, in der Altstadt seien es 19 gewesen. Die Polizei nahm insgesamt 21 Personen fest, weil sie wegen gefährlicher Körperverletzung, Taschendiebstählen sowie verschiedener Sexual- und Raubdelikte bei der Polizei gemeldet wurden. Zu einem heftigen Einsatz kam es gegen 15 Uhr in der Meister-Ekkehart-Straße unweit der Universität. Dort zückte ein "hochgradig alkoholisierter" Mann (41) ein Messer, um an einem Bierstand an ein Getränk zu kommen. Die Polizei nahm den 41-Jährigen fest und befragte Zeugen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann zuvor unter Vorhalten des Messers Küsse von mehreren Frauen hatte erzwingen wollen. Einer jungen Frau soll er nach einer Abfuhr auf den Hinterkopf geschlagen haben.

Stichverletzung und betrunkene auf E-Scootern