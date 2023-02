Stadt Köln zieht endgültige Karnevals-Bilanz: Haben sich die Sorgen bewahrheitet?

Köln – 13 Tage ist es her, dass die Kölner Jecken die Weiberfastnacht begangen haben. Dieser Tag sowie alle darauf folgenden Tollen Tage bereiteten der Stadt und anderen Akteuren zuvor große Sorge. Jetzt aber gibt es gute Nachrichten: Die Stadt zieht eine positive Bilanz.

"Es entstand kein Druck auf die Zugangssperren nach Schließung des Veedels und die Feiernden wurden durch die Bespielung auf der Ausweichfläche gehalten, wodurch sich die Belastung des Umfeldes in Grenzen hielt", erläutert die Stadt weiter.

Insbesondere das noch vom 11.11. gebeutelte Kwartier Latäng sorgte im Voraus für große Diskussionen. Doch Stadtdirektorin Andrea Blome kann insgesamt ein erfolgreiches Fazit ziehen: Die Feiernden seien respektvoll miteinander umgegangen, man habe überwiegend friedlich und fröhlich gefeiert, heißt es am Montag im Hauptausschuss des Stadtrates.

Die AWB sorgte und sorgt in Köln weiterhin für saubere Straßen und Wiesen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Um dieses Ziel erreichen zu können, hatten Ordnungsdienst und Sicherheitskräfte jedoch alle Hände voll zu tun. So kam es in 1432 Fällen zu "Maßnahmen zum direkten Jugendschutz". Konkret heißt das, dass 475 der kontrollierten Personen unerlaubt Tabak oder Alkohol bei sich trugen oder konsumierten. 129 weitere Personen seien laut Angaben der Stadt hilflos und betrunken oder verletzt gewesen.

449 Personen können sich auf Bußgeld einstellen: Sie wurden an den Karnevalstagen zu Wildpinklern und dabei erwischt.

Ebenfalls viel zu tun hatte der Verkehrsdienst. In Vorbereitung auf die Karnevalsumzüge mussten etliche Autos und Fahrräder abgeschleppt und weggeschafft werden. Im gesamten Stadtgebiet erhielten 1565 Fahrzeuge ein Knöllchen, 645 wurden abgeschleppt.

All diese Zahlen würden laut Verwaltung in den kommenden Wochen weiter analysiert und fließen in die Vorbereitungen für den kommenden Sessions-Auftakt ein.