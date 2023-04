Beschützer Salo sehnt sich nach ganz viel Liebe neuer Menschen: Wer nimmt sich diesem Kerlchen an?

Troisdorf - Salo hat es mächtig schwer! Der Vierbeiner der Rasse Mioritic kämpft derzeit in den engen Räumlichkeiten des Tierheim Troisdorf um Aufmerksamkeit und das Interesse der Community. Wer schenkt diesem Kerlchen ein neues Leben?

Um das aus den Knochen des agilen und verspielten Salo zu bekommen, müssten seine neuen Besitzer an der Seite des Zweijährigen noch einmal die Schulbank drücken, "um die Weichen für sein zukünftiges Leben in eine gute Richtung zu stellen".

"Salo braucht Starthilfe, um endlich ein Zuhause zu finden und mit seinen Menschen durchstarten zu können", teilte das Tierheim mit. Doch bevor es so weit kommen kann, konfrontierten die Mitarbeitenden die fast 14.000 Fans mit einer Liste an Informationen, um den kleinen Racker besser verstehen zu können.

Auf Instagram teilten die Tierretter am Freitag einen emotionalen Beitrag, in dem der zwei Jahre alte Mioritic anhand dreier zuckersüßer Bilder der Community vorgestellt wurde.

Salo tobt sich gerne in der Natur aus und spielt für sein Leben gern mit Artgenossen. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Troisdorf

Auffällig im Erscheinungsbild des im Ausland geborenen Salos: der Maulkorb. "Seine neue Familie sollte keine Vorbehalte gegenüber der Verwendung eines Maulkorbs haben - diesen kennt er bereits", teilte das Tierheim in der ausführlichen Beschreibung des Hundes auf der Homepage mit.

Gerade auf Spaziergängen könnte dieser vermehrt zum Einsatz kommen. "Als fitter Jungspund mitten in der Pubertät probiert sich Salo gerne aus, er fetzt und spielt gerne und sehnt sich nach Stabilität durch seine Menschen."

Wer sich dem Schicksal auf vier Beinen mit viel Liebe, Zuneigung und Aufmerksamkeit annehmen möchte, solle darauf achten, dass im Haushalt lebende Kinder mindestens 16 Jahre alt sein sollten.

Neben Menschen interessiert sich Salo, der in seinen ersten Lebensmonaten vermutlich nicht allzu viel kennengelernt haben dürfte, auch für seine Artgenossen. "Diese findet er ausgesprochen toll. Wir können uns gut vorstellen, dass er sich über eine souveräne, kastrierte Ersthündin sehr freuen würde."

Interessenten haben fortan die Möglichkeit, sich entweder telefonisch unter der 022411277700 nach Salo zu erkundigen oder ihre Anfrage per Mail an vermittlung@tierheim-troisdorf.de an das Tierheim weiterzuleiten.