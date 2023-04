Besondere Katze sehnt sich nach liebevollem Zuhause: Pfleger suchen die Nadel im Heuhaufen

Köln - Kater Pear lebt bereits seit einiger Zeit im Tierheim in Köln-Dellbrück und würde wohl lieber heute als morgen in ein neues Leben starten. Eine Sache bereitet seinen Pflegern jedoch Kopfzerbrechen, denn Pear steht auf Kriegsfuß mit dem Katzenklo.

Kater Pear hat die Schnauze vom Leben im Tierheim voll! © Instagram/tierheim_dellbrueck

Am Freitagabend stellte das Tierheim Kater Pear in einem neuen Instagram-Beitrag vor und teilte dazu auch einen Schnappschuss der Katze, die mit ihren acht Jahren schon einiges erlebt hat.

Seine Besitzer hatten Pear nämlich schon vor einer Weile feige in einem Wald ausgesetzt, ehe der Vierbeiner schließlich bei den Tierrettern gelandet war.

Inzwischen sind einige Monate vergangen und Pear hat sich mittlerweile gut im Katzenhaus der Einrichtung eingelebt. Bei seinen Pflegern hat sich der verspielte Kater den Ruf als "Charmebolzen" erarbeitet - eine "Macke" hinderte den Stubentiger jedoch bislang daran, endlich in ein neues Leben zu starten.

Wie Pears Pfleger schilderten, steht der Vierbeiner auf Kriegsfuß mit dem Katzenklo und verrichtet sein Geschäft gerne mal woanders, was ihn für potenzielle neue Besitzer leider nicht besonders attraktiv macht.

Woher diese Eigenart kommt, ist den Mitarbeitern dabei ein Rätsel. "Hast du das nie wirklich gelernt? Ist es dir bei uns zu stressig? Oder brauchst du mehr Aufmerksamkeit?", fragten sich die Pfleger in dem Post und spekulierten, dass Pears Unsauberkeit möglicherweise auch an der "Situation im Tierheim" liegen könne, die ihm "so gar nicht gefalle".