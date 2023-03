Chamäleon im Wald ausgesetzt - doch im Kölner Tierheim kann Rebecca nicht bleiben: Wer bietet ihr ein Zuhause?

Köln - Im Tierheim in Köln-Dellbrück wurde kürzlich ein exotisches Fundtier abgegeben, das von seinen Besitzern offenbar ausgesetzt worden war.

Chamäleon Rebecca war nur für einen Kurzbesuch im Tierheim in Köln-Dellbrück. © Instagram/tierheim_dellbrueck

Was ist hier bloß vorgefallen? Diese Frage wird wohl nie ganz geklärt werden, doch fest steht wohl, dass das exotische Reptil Glück im Unglück hatte!

Wie die Kölner Tierretter am Mittwoch in einem neuen Instagram-Beitrag berichtet hatten, war das Chamäleon in einem Wäldchen gefunden worden und landete anschließend im Tierheim.

Doch dort konnte Rebecca, wie das Tier von den Mitarbeitern getauft wurde, leider nicht bleiben.

"Wir haben zwar ein riesengroßes Herz für exotische Gäste aller Art, aber leider keine artgerechten Unterbringungsmöglichkeiten für jede Tierart", schilderten die Mitarbeiter den rund 50.000 Fans.

So musste rasch eine andere Unterkunft für die Exotin gefunden werden.