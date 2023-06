Einäugiger Hund wartete mehr als acht Jahre auf Interessenten, dann ändert sich sein ganzes Leben!

Köln - Was für eine herzergreifende Geschichte! Mehr als acht Jahre wartete Vierbeiner Ubi darauf, endlich das große Glück zu finden. Als er die Hoffnung schon fast aufgeben wollte, geschah für ihn das Unvorstellbare. Das Tierheim Dellbrück teilte nun ein emotionales Update.

Seitdem lebt Ubi fernab jedes Tierheims regelrecht im Paradies und lässt es sich auf der Sonnenseite des Lebens mehr als gut gehen. "Er holt alles nach, was er während der langen, schweren Jahre im ungarischen Tierheim verpasst hat."

"Zu groß, zu alt, zu einäugig", hieß es damals über Ubi, der nur noch mit einem Auge die Welt erkunden konnte. Kaum in der Domstadt angekommen, wickelte er schließlich eine nette Dame aus dem Saarland um den Finger und kuschelte sich in ihr Herz.

Die Fellnase kam im August 2021 nach acht quälenden Jahren im Partner-Tierheim in Pecs (Ungarn) nach Köln. Grund dafür war die traurige Tatsache, dass sich niemand für den Schwerenöter interessiert hatte.

Am Mittwochmittag warfen die Mitarbeitenden des Tierheims in Köln-Dellbrück einen Blick zurück auf Hund Ubi.

An der Seite seiner Besitzerin blüht der Hunde-Opa regelrecht auf. © Montage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Aber nicht nur die fleißigen Pflegerinnen und Pfleger sind wegen der zuckersüßen Bilder aus seinem neuen Reich ganz aus dem Häuschen.

Auch die Community und Fans des Tierheims überschütten den Womanizer auf vier Pfoten mit ganz viel Liebe. "Ach ist das schön! Eine tolle Dame und ein toller Schwerenöter 🧡😀🧡", "Oh nein ist das schön, dass er noch sein Glück finden durfte ❤️😢 was für ein Hübscher" oder "Bei sowas geht einem das Herz auf 🥰", ist in der Kommentarspalte zu lesen.

Auch wenn Ubi nicht allzu viel vom Hype um ihn mitkriegen dürfte - oder vielleicht aus Erzählungen - hat sich das Blatt für ihn zum Glück zum Positiven gewendet.

Für das Tierheim steht jedoch eindeutig fest: "Ende gut, alles gut." Da kann man sich nur anschließen.