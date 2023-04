Einsamer Hahn landet im Tierheim: Deshalb ist es schwer, ihn zu vermitteln

Gregor möchte in eine treue Hennen-Familie aufgenommen werden. © Montage: Screenshot/Instagram/tierheim_bergheim

Hähne haben es auf dem Adoptionsmarkt nicht gerade leicht. Anders als bei Hühnern. Sie sind einfach zu handhaben, legen Eier und können in großen Gruppen gehalten werden. Nicht so Hähne. Von ihnen gibt es pro Hühner-Truppe lediglich ein Exemplar, zudem krähen sie zu ungünstigen Zeiten, was nicht alle Tierliebhaber gleich angenehm finden.

"Gregor meinte aber, wir sollen ihn trotzdem mal posten, bestimmt gäbe es Menschen, die von seiner hochmodernen Frisur dermaßen beeindruckt sind, dass sie ihm sofort ein hochmodernes Gehege bauen", schreibt es das Bergheimer Tierheim bei Köln im Namen des stattlichen Gockels.

Wie alt Gregor ist, wissen die Mitarbeiter nicht. Man habe ihn gefunden und ist daher relativ ratlos, was seine Vorgeschichte betrifft.

"Interesse an einer Adoption?", fragen Gregors Pfleger in die Runde.

Doch auch in den Kommentaren sind die Meinungen geteilt. Zwar gibt es einige Freunde der gefiederten Artgenossen, wirklich viel Platz will hingegen niemand für Gregor übrig haben.