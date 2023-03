Einsamer Schäferhund Chapo sucht tolle Menschen und sehnt sich nach ganz viel Liebe

In Absprache mit ihrem drolligen Fünfjährigen soll nun eine neue liebevolle Heimat gefunden werden.

"Chapo steht selten still, wahrscheinlich hat er immer gerade die neue Single der Toten Hosen im Kopf und will Pogo tanzen", verriet das Tierheim über den Schäferhund.

Am gestrigen Freitagabend teilten die Tierretter den putzigen Vermittlungsaufruf, um einen ihrer musikalischsten Bewohner unter die Leute zu bringen. "Wer zähmt unseren kleinen, großen Punkrocker?" warf das Tierheim die Frage in die fast 30.000 Follower große Runde.

Bildhübsch, zuckersüß und mit der nötigen Portion Witz! So erstrahlt der fünfjährige Chapo auf dem Instagram-Kanal des Tierheims aus Bergheim.

Chapo kam aus unglücklichen Umständen ins Tierheim, nachdem er als Welpe bei seinem vorherigen Besitzer aufgewachsen war. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Bergheim

Gesucht werden Menschen, die es ernst meinen mit dem liebenswerten Typ auf vier Beinen. "Chapo ist seinen Menschen sehr zugetan, er ist freundlich, verspielt und sehr anhänglich. Chapo ist sehr gelehrig und liebt Suchspiele und apportiert gerne. Er geht gerne Schwimmen und plantscht in Pfützen" - so wird der Rüde im Detail beschrieben.

Aber nicht nur charakterlich macht der Fünfjährige einiges her: auch sein aufgeweckter Blick und sein linkes Schlappohr lassen den "Chaoten" erstrahlen. Dabei waren Chapo die letzten beiden Jahre gar nicht so zum Strahlen zumute. "Er kam kaum noch raus und es wurde so gut wie nichts mehr für und mit ihm gemacht."

Das nagt am Seelenleben der Fellnase. Durch seine Unauslastung und die daraus entstandene Nervosität sind beispielsweise befahrene Straßen ein großes Problem für das pfiffige Kerlchen. Auch der Kontakt mit Artgenossen stresst Chapo zunehmend, sodass er sich meist aufregt.

Doch das soll fortan alles anders werden! Mit viel Liebe auf dem Buckel und Aufmerksamkeit, die nur ihm gilt, ist Chapo jederzeit bereit die Herzen im Sturm zu erobern.

Wer nimmt sich dieser treuen Seele an und ermöglicht Chapo ein neues Leben? Interessenten können sich gerne telefonisch unter 022714824124 oder per E-Mail an info@tierheim-bergheim.de melden - Chapo hat es verdient.