Einsamer Staff-Mix Brunhilde will Tierheim hinter sich lassen und sehnt sich nach Sonnenseite des Lebens

Und wenn Brunhilde einmal in Kontakt mit Interessenten kam und sich von ihrer besten Seite zeigte, scheiterte es meist an dem verpufften Interesse. "Der Funke ist nicht übergesprungen", hieß es oftmals. "Wir können es uns nur damit erklären, dass Brunhilde keine Funken versprüht, sondern mit ihrem Feuer gleich so richtig ansteckt."

Die Zweijährige liebt die Natur und entdeckt die Welt liebend gerne auf ihren vier Pfoten. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Troisdorf

Brunhilde sei ein waschechtes Energiebündel, das liebend gerne in der Natur unterwegs sei und die Zuwendung und Aufmerksamkeit ihrer Bezugspersonen mehr als genießt. "Mit vielen Hunden ist sie gut verträglich."

Allerdings sollten potenzielle Interessenten, die sich ein Leben an der Seite des stets gut gelaunten Sonnenscheins vorstellen können, wissen, was sie erwartet. "Wir wünschen uns ein rasseerfahrenes Zuhause, in dem alle Auflagen zur Haltung eines Listenhundes erfüllt werden."

Einmal an ihre Bezugspersonen gewöhnt, kann sich die aufgeweckte Zweijährige sogar ein Leben mit einem souveränen Ersthund vorstellen. Das allerdings nur, wenn die Sympathie stimmt, teilte das Tierheim mit.

Auch Kinder sind im Zusammenleben mit Brunhilde durchaus denkbar - diese sollten allerdings das jugendliche Alter erreicht haben.

Hundefreunde, die der einsamen Hündin fortan ein Leben in Saus und Braus ermöglichen wollen und Brunhilde tief ins Herz schließen möchten, können sich telefonisch unter 022411277700 oder via E-Mail an vermittlung@tierheim-troisdorf.de an das Tierheim wenden.