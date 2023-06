Herzlos an Parkbank in Köln ausgesetzt: Junger Hund wurde seinem Schicksal überlassen

Köln – Carusos Schicksal stimmte die Mitarbeiter im Dellbrücker Tierheim in Köln zuletzt sehr traurig. Der Fundhund wurde gefunden - festgebunden an einer Parkbank.

Der weiße Vierbeiner habe einen Maulkorb sowie einen rumänischen Chip getragen. Mehr ist über die traurig dreinblickende Kaltschnauze nicht bekannt. "Was Caruso genau verbrochen hat, werden wir wohl nie herausfinden", ist sich das Tierheim bewusst und kann nur rätseln, weshalb der Rüde nicht mehr gewollt war.

Auch Caruso musste am eigenen Leib erfahren, was es heißt, von den eigenen Besitzern zurückgelassen zu werden. Mit gerade einmal elf Monaten setzte ihn seine Familie vor die Tür und band ihn an eine Parkbank im Kölner Stadtteil Kalk, wie das Tierheim Dellbrück in seinem neuesten Posting schreibt.

In Kürze wolle man den Neuzugang zur Adoption freigeben. "Wir nehmen nämlich nicht an, dass sein Besitzer in schmerzlich vermisst und zurückhaben möchte", fügen es die Pfleger sarkastisch hinzu.

Unter dem Posting sammelten sich bereits nach wenigen Stunden etliche böse sowie verständnislose Kommentare. "Toll, einen süßen Welpen für wenig Geld kaufen, ihn versauen und wenn er nicht mehr so süß aussieht und die Besitzer merken, dass er ein Wesen mit Gefühlen und Bedürfnissen ist, wird er abgeschoben. Was für ein Leben", merkt ein Hundefan traurig an.

Wie Menschen so etwas ohne schlechtes Gewissen tun könnten, ist auch einer anderen Followerin ein Rätsel.

Viele wünschen dem kleinen Caruso daher viel Glück und ein erfülltes Leben.