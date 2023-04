Hier erlebt Katze Hubbel gerade einen riesigen Glücksmoment

Auf dem Foto, das die Pfleger auf ihrem Instagram-Kanal geteilt haben, ist die Mieze zu sehen, wie sie friedlich in einem unbepflanzten Beet hockt und ihre Umgebung betrachtet. So weit, so unspektakulär, möchte man meinen.

Die schwarze Mieze war im Tierheim Troisdorf noch sehr scheu - damals verdiente sie sich mit ihrem Verhalten den Namen Zicky. © Tierheim Troisdorf

Die Vierbeinerin lebte im Mandthaus des Tierheims, einem separierten Bereich, der für besonders schüchterne Katzen reserviert ist. Dort sei sie häufig als "kleiner Hubbel" unter Decken versteckt zu sehen gewesen.

Doch damit ist nun Schluss: "Ihre Menschen verliebten sich schnell in die hübsche Katze und kamen häufig zu Besuch", berichten die Mitarbeiter. Schließlich machten sie Nägel mit Köpfen, adoptierten Zicky und tauften sie passenderweise in Hubbel um.

Bei ihren neuen Besitzern dürfe Hubbel sein, wie sie ist, schwärmen die Tierfreunde. "Sie wird immer mutiger, erkundet gerne das Haus und erobert seit einiger Zeit den Garten."

"Wir sind unglaublich glücklich, dass sie ein so tolles Zuhause gefunden hat", schreiben sie in dem Insta-Post weiter. Immerhin sei es bei Nicht-Schmusekatzen oftmals sehr schwer, ihnen zu einem Neustart zu verhelfen. "Umso mehr freuen wir uns, wenn es so gut klappt wie in diesem Fall."

Wer ebenfalls einem Tier eine zweite Chance schenken möchte, kann sich auf der Webseite des Troisdorfer Tierheims informieren.