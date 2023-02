Hund Floki rennt wie der Blitz, doch wirklich angekommen ist er bis heute nicht

Hund Floki wurde von seinen alten Besitzern weggegeben. © Instagram/Screenshot/Tierheim Troisdorf

Wenn Floki Gas gibt, kommen seine Pfleger mit der Handykamera kaum hinterher. Auf einem Video, welches die Tierfreunde am Wochenende auf ihrem Instagram-Kanal geteilt haben, jagt der schwarz-weiß gemusterte Mischlingsrüde in beeindruckendem Tempo durch den großen Freilauf des Tierasyls.

"Floki hatte heute Morgen schon eine Menge Spaß [...]. Er ist super gerne aktiv", freuen sie sich beim Anblick ihres sportlichen Schützlings. Eine Sache fällt dabei jedoch auf.

So muss Floki, wenn er draußen unterwegs ist, einen Maulkorb tragen, und das hat ernste Hintergründe.

Bevor die Fellnase im Tierheim gelandet ist, sei es in ihrem alten Zuhause zu "Beißvorfällen" gekommen, schreiben die Pfleger auf ihrer Webseite. "In Situationen, in denen sich Floki überlegen fühlt und sich in der Verantwortung sieht, eigene Entscheidungen zu treffen", habe er in der Vergangenheit bereits zugeschnappt.

Floki sei kein souveräner Hund, warnen seine Betreuer und hoffen gleichzeitig, jemanden zu finden, der es mit dem "halbstarken" Kugelblitz auf vier Pfoten aufnehmen kann.