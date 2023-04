Hund lässt sich widerwillig baden: Hinter niedlichem Bild steckt eine traurige Geschichte

Tierheim-Hund Duman wird vor seinem großen Tag gebadet. © Instagram/tierheim_bergheim

Zuletzt hatte das Tierheim sich im Februar mit Neuigkeiten zu dem gutmütigen Vierbeiner bei den rund 30.000 Instagram-Fans gemeldet, der gerade mal ein Jahr alt ist und bereits einiges mitgemacht hat. Denn Duman war vor einiger Zeit in der Einrichtung gelandet, nachdem seine Besitzer "sich mehr schlecht als recht um ihn gekümmert hatten".

Auf Druck des Veterinäramtes sei der Hund letztlich in die Obhut der Tierretter übergeben worden, die bald eine Auffälligkeit an dem Neuankömmling bemerkten.

Duman hatte nämlich extreme Probleme beim Laufen und wurde schließlich von einer Neusser Tierklinik an einen Spezialisten für Hüft-Operationen nach Frankfurt überwiesen. Und dort steht schon am morgigen Mittwoch ein wichtiger Termin für den Koloss an, für den er am heutigen Dienstag herausgeputzt wurde.

So hatten die Pfleger sich mit allerhand Handtüchern, Gießkannen voll Wasser und jeder Menge Hundeshampoo ausgerüstet und Duman einem intensiven Schaumbad unterzogen, das dieser zwar etwas widerwillig, aber letztlich brav über sich ergehen ließ.

In einem neuen Instagram-Beitrag hielten die Tierretter die Prozedur mit einem niedlichen Schnappschuss fest, auf dem zu sehen war, wie der Vierbeiner gerade abfrottiert wurde.