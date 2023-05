Hund landet im Tierheim und weint "bitterlich": Einsamer Milo sucht neues Zuhause

Chihuahua Milo sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause. © Instagram/tierheim_bergheim

Am Donnerstagabend hatte das Kölner Tierheim seinen kleinen Schützling in einem neuen Instagram-Beitrag vorgestellt und auch einen Schnappschuss des drolligen Hundes mit den rund 30.000 Fans geteilt, auf dem Milo aus aufgeweckten Augen in die Kamera schaute.

Wie seine Pfleger berichteten, war der dreijährige Chihuahua vor einiger Zeit bei den Tierrettern gelandet, weil seine Besitzer mit dem Hund überfordert gewesen waren. Das war allerdings nicht der einzige Abgabegrund, wie die Mitarbeiter offenbarten.

"Wenn er in seinem alten Zuhause alleine bleiben musste, wurde er unsauber und hatte unfassbaren Stress", schilderten die Pfleger und vergesellschafteten die Fellnase nach seiner Ankunft daher mit einem anderen kleinen Hund aus dem Tierheim.

Der Plan gelang, denn Milo blühte an der Seite des Vierbeiners regelrecht auf - bis sein kleiner Gefährte jüngst adoptiert wurde und Milo wieder zum Einzelhund machte.

Seither weint der Chihuahua seinem Freund "bitterlich hinterher", wie seine Pfleger schilderten, weshalb nun auch für Milo schnellstmöglich ein passendes Zuhause gefunden werden soll.