Hund wartet sehnsüchtig auf Vermittlung: Kraftpaket mit sanftem Wesen hofft auf Chance

Troisdorf - Hund Loki hat es aufgrund seiner Rasse nicht leicht: Als Staffordshire-Mischling zählt der Rüde zu den Listenhunden, was seine Vermittlung nicht gerade leicht macht. Das Tierheim Troisdorf will die Hoffnung dennoch nicht aufgeben!

Loki fühlt sich im Tierheim nicht wohl. Der Hund sehnt sich nach einem richtigen Zuhause. © Bildmontage: Instagram/tierheim__troisdorf

Loki lebt nun bereits seit einiger Zeit bei den Troisdorfer Tierrettern und wartete bislang vergeblich auf eine neue Familie. Denn wie die Pfleger am Samstag in einem neuen Instagram-Beitrag berichteten, hat der Staffy-Mix es in der Vermittlung leider "mehr als schwer".

Staffordshire Terrier werden in NRW als Listenhunde geführt, ihre Rasse wird also "als gefährlich" eingestuft (auch wenn die Einordnung von Staffys als "Kampfhund" ziemlich umstritten ist). Je nach Bundesland unterliegt die Haltung der Tiere strengen Auflagen.

"An dieser Stelle nützt es nicht, sich über Sinn oder Unsinn des Landeshundegesetzes zu ärgern", betonten die Mitarbeiter in ihrem Beitrag und erklärten, dass man sich sicher sei, "dass da draußen irgendwo genau DIE Menschen sind, die alle Auflagen zur Haltung erfüllen und Loki seine zweite Chance geben", wie es hieß.

Seine Pfleger beschrieben den Mischling als "große Portion Hund mit einem sanften Wesen". So sehne sich Loki nach Ruhe und viel Zeit mit seinen Bezugspersonen, gegenüber denen er sich "sehr aufgeschlossen" zeigt.

"Er genießt die Zeit mit seinen Menschen sehr und ist bereit, gemeinsam mit seiner neuen Familie viel zu erleben", informierten die Pfleger potenzielle Interessenten vorab. Das Tierheim beschrieb Loki zudem als souveränen und ausgeglichenen Gassigänger.