Hund Zeus lebt ganz besondere Vorliebe aus und hält Tierheim damit mächtig auf Trab!

Bergheim - Ausgefuchst wie eh und je und mit einer Menge Neugier hält "Zeus" seine fleißigen Helferinnen und Helfer im Tierheim Bergheim ständig in Bewegung. Der Vierbeiner scheint es nämlich faustdick hinter den Öhrchen zu haben.

Wer kann dieser treuen Seele schon widerstehen? Zeus sucht nach einem neuen Zuhause. © Montage: Homepage Tierheim Bergheim

Am späten Dienstagabend meldete sich das Tierheim bei seinen fast 30.000 Fans auf Instagram zu Wort und stellte Meister-Ausbrecher Zeus vor.

Die kleine und wuselige französische Bulldogge liebt nämlich Denksportaufgaben und hat sich in jüngerer Vergangenheit schon an so manchen Türen oder Zäunen zu schaffen gemacht. Denn "der Typ ist ein absoluter Ausbrecherkönig", verrieten die helfenden Hände.

"Wir wissen nicht, wo er ihn versteckt, sind aber sicher, dass Zeus immer und überall einen Seitenschneider dabei haben muss. Oder zumindest eine kleine Säge."

Grund für die Annahme sind nämlich die angesprochenen Türen oder Zäune, die der kleine Racker regelmäßig überwindet und sich binnen weniger Minuten aus dem Staub macht.

"Er ist nicht nur mehrmals aus seinem ehemaligen Zuhause abgehauen, auch bei uns findet er immer neue Wege. Wir haben ihn nicht nur einmal bei uns auf dem Gelände suchen müssen." Noch bevor sich der knapp drei Jahre alte Schwerenöter an die nächsten Barrikaden seiner Vorgesetzten heranwagen konnte, zog es ihn kurzerhand zum Tierarzt.