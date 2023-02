Junger Hund hat "extreme Probleme" beim Laufen: Damit soll bald Schluss sein

Hund Duman landete im Tierheim, weil seine Besitzer Auflagen des Veterinäramts nicht erfüllt hatten. © Instagram/tierheim_bergheim

Duman ist erst ein Jahr alt und lebt bereits im Tierheim. Wie die Tierretter aus Bergheim bei Köln schon im vergangenen Dezember bei Instagram berichtet hatten, war der stattliche Kangal in der Einrichtung gelandet, nachdem seine Besitzer Auflagen des Veterinäramts nicht erfüllt hatten.

Obendrein musste Duman dringend zum Tierarzt, denn der Hund hatte offensichtlich "extreme Probleme beim Laufen", wie seine Pfleger schilderten.

Damit soll nun endlich Schluss sein! Wie das Tierheim jüngst in einem neuen Beitrag berichtete, steht für die Fellnase in wenigen Tagen ein wichtiger Termin an, denn dann geht Duman "auf große Reise" nach Hessen. "Dort ist nämlich ein Tierarzt, der auf schwierige Hüft-Operationen spezialisiert ist", wie seine Pfleger den rund 28.400 Fans erklärten.

So wird der freundliche Vierbeiner kommende Woche ganz genau von dem Experten unter die Lupe genommen, ehe besprochen wird, wann der OP-Termin stattfinden soll. Ein großer Tag für den Rassehund!