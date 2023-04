Kaninchen herzlos ausgesetzt - Tierheim reicht's: "Es muss dringend etwas passieren"

Troisdorf - Das Tierheim in Troisdorf hat die Nase voll! Nachdem kürzlich zum wiederholten Male ein ausgesetztes Kaninchen-Pärchen gefunden und zu den Tierrettern gebracht wurde, formulierten diese nun einen unmissverständlichen Appell im Netz!

Die beiden Kaninchen wurden in Siegburg gefunden. © Bildmontage: Instagram/tierheim__troisdorf

Wie die Mitarbeiter der Troisdorfer Einrichtung am Donnerstag bei Instagram berichteten, waren die beiden Mümmler erst vor wenigen Tagen in Siegburg nahe einem Fluss in einem Karton gefunden worden.

Ganz offensichtlich hatte der Besitzer die Tiere feige ausgesetzt und sich selbst überlassen, sodass es dem glücklichen Zufall zu verdanken ist, dass die Fellnasen entdeckt und gerettet wurden.

Mit zwei Schnappschüssen stellten die Tierretter die beiden Neuankömmlinge nun vor, bei denen es sich um ein unkastriertes Böckchen und ein Weibchen handelt.

Das weibliche Tier habe bereits damit begonnen, ein Nest zu bauen, wie das Tierheim in dem Beitrag informierte. Demnach ist es wahrscheinlich bereits trächtig und wird im Tierheim für den nächsten Kaninchen-Kindersegen sorgen.