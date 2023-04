Kaninchen kam mit heftigen Verletzungen ins Tierheim: Nun haben seine Pfleger tolle News

Troisdorf - Vor einigen Wochen wurde ein Kaninchen im Tierheim in Troisdorf abgegeben, dessen Gesundheitszustand damals Grund zur Sorge gegeben hat. Inzwischen hat der kleine Mümmler sich jedoch toll erholt - und ist nun bereit für den nächsten Schritt!

Kaninchen Streusel hat sich gut erholt und ist bereit für einen Neustart. © Bildmontage: Instagram/tierheim__troisdorf

Kaninchen Streusel war im Februar zusammen mit zwei Kumpels zu den Troisdorfer Tierrettern gekommen, allerdings hatte es unter den drei unkastrierten Böckchen schon seit längerer Zeit heftige Auseinandersetzungen gegeben.

So war Streusels Körper von zahlreichen Verletzungen gezeichnet, die er bei etlichen Kämpfen mit seinen Artgenossen davongetragen hatte.

Die Pfleger unterzogen ihren Schützling nach dessen Ankunft erst einmal einem intensiven Pflegeprogramm, entfernten die "alten, klebrigen Krusten" und versorgten die Vielzahl der Wunden des Kaninchens.

Inzwischen sind einige Wochen vergangen, in denen der Mümmler sich prächtig entwickelt hat, wie seine Pfleger nun glücklich berichteten. In einem neuen Instagram-Beitrag teilten die Mitarbeiter am Mittwoch nämlich ein kurzes Video auf ihrem Kanal, auf dem das Kaninchen fröhlich durch sein Gehege hopste.

"Durch gute Pflege sind die Wunden verheilt", freuten sich die Tierretter in dem Beitrag, ehe weitere gute Neuigkeiten verkündet wurden! Nach seiner erfolgreichen Genesung ist Streusel nämlich bereit, in ein neues Zuhause umzuziehen.