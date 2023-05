Kater eiskalt an S-Bahn samt Kratzbaum ausgesetzt - Tierheim versteht die Welt nicht mehr!

Trauriger Höhepunkt der eiskalten Aktion: "Die beiden wurden heute an der S-Bahnhaltestelle Köln-Dellbrück ausgesetzt. Zusammen mit ihrem Katzenbaum hatte sie jemand am dortigen Fahrradständer abgestellt und sich selbst überlassen."

Während sich die Pflegerinnen und Pfleger hingegen noch im Zaum halten konnten, löste der schockierende Fall eine Welle der Empörung in der großen Community des Tierheims aus. Zahlreiche Userinnen und User machten ihrem gewaltigen Unmut über die feige Tat freien Lauf und lederten ordentlich ab.

"Ich könnte so was von platzen! Die armen Tiere. Hoffentlich regelt Karma das 🙏" oder "Mit einem Kratzbaum an einer Haltestelle? Das ist derartig asozial, da fehlen mir die Worte 😡" hieß es in der Kommentarspalte.

Eine andere Followerin des Tierheims hingegen nutzte die Gelegenheit und bat dem Tierheim und Thomas und Dieter eine gemütliche Heimat für die Zukunft. "Wenn sich nach dem Check-Up jemand mit den beiden in die 13, den RE5, die S8, die U73 setzt ... dann hole ich euch ab... Kaffee für den Mensch, neues Zuhause für Dieter und Thomas bei vorhandenem Kater und Katze."

Birgt eine der tragischsten Stunden im Leben von Thomas und Dieter womöglich die Rettung in ein wahres Paradies?