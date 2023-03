Katze hat bewegende Geschichte hinter sich: "Unser tapferer Kämpfer"

Troisdorf - Siegfried hat in seinem Leben schon einiges durchgemacht. Der Kater lebt bereits seit einiger Zeit im Tierheim in Troisdorf , wo er sich gerade von einer Operation erholt. Bei Instagram schilderten seine Pfleger die bewegende Geschichte des Vierbeiners.

Kater Siegfried wird zurzeit im Tierheim in Troisdorf gesundgepflegt. © Bildmontage: Instagram/tierheim__troisdorf

Kater Siegfried zählt zu jenen Vierbeinern, die im Leben leider nicht mit sonderlich viel Glück gesegnet wurden.

Doch von Anfang an, denn wie die Troisdorfer Tierretter am Freitag in einem neuen Instagram-Beitrag berichteten, war der Vierbeiner bereits vor einiger Zeit im Tierheim gelandet, nachdem er damals schwer verletzt aufgefunden worden war.

Demnach hatte der Kater "einen Trümmerbruch sowie einen Muskelabriss im linken Hinterbein" gehabt und musste dringend operiert werden.

Zunächst schien dann alles gut gewesen zu sein - bis vergangenen Freitag! Denn wie die Tierretter den rund 14.000 Instagram-Fans nun berichteten, "hatte sich ein Teil des Implantats durch die Haut nach draußen gebohrt", weshalb Siegfried sich jüngst erneut unters Messer legen musste.

Glücklicherweise verlief der Eingriff problemlos. "Unser tapferer Kämpfer hat die OP sehr gut überstanden", informierten die Pfleger der Katze am Freitag und zeigten anhand eines kurzen Clips, dass ihr Schützling schon auf dem besten Weg der Genesung ist.

Auch die behandelnden Ärzte seien "insgesamt sehr zufrieden mit der Heilung", wie es hieß.