Katze im Internet gekauft und wegen Allergie abgegeben: Kölner Tierheim platzt der Kragen

Dellbrück - Das Tierheim Dellbrück in Köln kann nur den Kopf schütteln: Wieder einmal müssen sie eine Katze aufnehmen, die im Internet gekauft wurde und plötzlich doch nicht so recht in den Alltag passen wollte.

Ziemlich ahnungslos wurde die Katze von A nach B gebracht. © Montage: Screenshot/Instagram/tierheim_dellbrueck

Der Kauf von Tieren im Internet ist populär, stößt jedoch insbesondere Tierheimen sauer auf. Denn auf einschlägigen Plattformen werden Tiere vorschnell angeboten und verkauft, ohne die Hintergründe der neuen Besitzer zu prüfen. Eine Geschichte dieser Art trug sich am Wochenende im Kölner Tierheim zu.

Ein älterer Herr hatte Kontakt mit den Pflegern aufgenommen und bekannt gegeben, dass er seine "just via Internet gekaufte Katze wegen plötzlicher Allergie der Gattin abgeben wollte". Grundsätzlich sind Allergien ein triftiger Abgabegrund, doch schafft man sich in solchen Fällen meist sowieso keine Haustiere an.

Da der neue Katzen-Besitzer keine Kontaktdaten mit seinem Verkäufer ausgetauscht hatte, blieb ihm nichts anderes übrig, als das Tierheim zu kontaktieren. "Schnell fiel den Leuten das Tierheim Köln-Dellbrück wieder ein, 'die sind ja für so etwas zuständig'", beschreiben die Mitarbeiter den Moment in einem zynischen Posting.

Wenig später wurde deutlich, dass der Anrufer den Pflegern kein Unbekannter war. In der Vergangenheit hatte er sich bereits mit ihnen in Verbindung gesetzt, da er eine Katze adoptieren wollte.