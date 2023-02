Katze ist noch kein Jahr alt und "zuckersüß": Trotzdem lebt Cici schon im Tierheim

Köln - Cici hat einen tollen Charakter, denn die Katze ist neugierig, aktiv und ziemlich verspielt. Zurzeit lebt die Vierbeinerin im Tierheim in Köln-Dellbrück , viel lieber würde sie jedoch in ein richtiges Zuhause umziehen.

Katze Cici hat einen tollen Charakter und lebt zurzeit im Tierheim in Köln-Dellbrück. © Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck

Cici ist nicht nur eine bildschöne Samtpfote, sondern auch eine ziemlich aufgeweckte. Denn wie die Kölner Tierretter am Mittwoch in einem Instagram-Beitrag erklärten, sprüht die kleine Tigerin nur so vor Energie!

Laut ihren Pflegern spielt die Katze für ihr Leben gern und soll deshalb auch in ein Zuhause vermittelt werden, in dem sie an der Seite eines jungen Katers leben kann. Doch bislang wurde die passende Bleibe für die Samtpfote leider noch nicht gefunden.

Ob es vielleicht an dem kleinen Handicap liegt, dass Cici noch nicht das Interesse der Tierheim-Besucher wecken konnte? Denn die Mieze hat Felines Asthma und muss zweimal täglich mit einem speziellen Gerät inhalieren, wie ihre Pfleger erklärten.

Das hört sich zunächst vielleicht nach einer Herausforderung an, ist bei Cici jedoch ein "absolutes Kinderspiel", wie die Mitarbeiter weiter berichteten. Denn die Tigerin ist mittlerweile zum Inhalations-Profi geworden.

"Man setzt ihr kurz den Applikator auf die Schnüss [Schnauze] und binnen Sekunden ist das Asthmaspray drin und sie kann wieder spielen gehen", verrieten die Pfleger, die hoffen, schon bald ein neues Zuhause für die junge Mieze zu finden.