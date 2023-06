Katze sucht spezielles Zuhause: Deshalb ist das Tierheim-Leben für sie besonders schwer

Köln - Im Tierheim in Köln-Dellbrück leben nicht nur zahme Bewohner, sondern auch einige Fundkatzen. Die Tiere sehnen sich nach einem Leben in Freiheit, lassen sich jedoch nicht auf klassischem Wege vermitteln.

Das Tierheim Köln-Dellbrück sucht dringend nach ländliche Einrichtungen für seine "wilden" Katzen. © Instagram/tierheim_dellbrueck

Im Kölner Tierheim landen nicht nur zahme Hauskatzen, sondern auch immer wieder "Wildlinge", deren Vermittlung besonders knifflig ist.

Eine dieser "wilden" Katzen hatten die Tierretter am Freitag in einem neuen Instagram-Beitrag vorgestellt und ein Foto des Vierbeiners mit den rund 50.000 Fans geteilt, auf dem die Fellnase ziemlich betrübt dreinblickte.

Dass der Katze das Leben im Tierheim gehörig gegen den Strich geht, war ihr deutlich anzusehen - die hängenden Augenlider und geknickten Ohren sprachen für sich.

"Blicke wie diese ernten wir nicht selten, wenn wir dieser Tage in einige Boxen der Quarantänestation schauen", berichteten die Tierretter in dem Beitrag, denn diese Vierbeiner "möchten nicht kuscheln, sondern zurück in die Freiheit".

Natürlich sollen die Katzen sich künftig nicht einfach sich selbst überlassen werden. Vielmehr suchen die Pfleger "händeringend Bauernhöfe, Reitställe oder andere ländliche Einrichtungen, in denen sie willkommen sind."