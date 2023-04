Katze wird angeschafft und landet schon nach wenigen Monaten im Tierheim

Kater Aslan wurde im Alter von elf Monaten ins Tierheim gebracht. © Instagram/tierheim_bergheim

Aslan ist ein ganz besonderer Kater, denn der Vierbeiner zählt zur Rasse der Scottish Fold (Schottische Faltohrkatze) und sieht mit seinen abgeknickten Ohren zugegebenermaßen ziemlich drollig aus.

Das niedliche Aussehen hat allerdings einen hohen Preis, denn Faltohrkatzen verdanken ihre abgeknickten Öhrchen einem Gendefekt, der mit schweren Knorpel- und Knochenschäden im ganzen Körper einhergeht. In Deutschland gilt die Scottish Fold deshalb als Qualzucht - ihre Zucht ist bei uns sogar verboten!

Nichtsdestotrotz nahmen die Bergheimer Tierretter den hellgrauen Stubentiger selbstverständlich bei sich auf, als seine Besitzer den Vierbeiner vor kurzer Zeit in die Einrichtung gebracht hatten.

"Aslan wurde angeschafft und bereits im Alter von elf Monaten bei uns abgegeben - wegen Allergie", schilderten die Mitarbeiter am Montagabend in einem neuen Instagram-Beitrag und teilten dazu auch ein Foto ihres Schützlings, auf dem dieser mit durchdringenden Augen in die Kamera schaute.

Das Tierheim ist nun auf der Suche nach einem neuen Zuhause für den jungen Kater - Interessenten sollten jedoch unbedingt eine Sache beachten!