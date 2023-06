Tierheim außer sich: "Es ist mehr als notwendig, immer und überall die Augen offen zu halten"

Dellbrück - Am Wochenende haben sich in Köln zwei unfassbare Geschichten zugetragen. Das Tierheim Dellbrück musste zahlreiche Katzen aufnehmen.

Am vergangenen Sonntag musste das Tierheim Dellbrück zahlreiche Katzen aufnehmen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tierheim_dellbrueck

Es gibt Geschichten, die möchte man gar nicht glauben. So auch am vergangenen Sonntag in Köln. Dort musste die Tierrettung Porz zusammen mit dem Ordnungsamt zu gleich zwei tierischen Notfällen ausrücken.

Zunächst konnten die Tierretter einige rote Katzenkinder bergen. Diese lebten mit diversen Elterntieren bei einem Vermehrer. Dieser hielt "von Kastration so gar nichts" und produzierte immer wieder Nachwuchs, um diesen zu verkaufen.

"Die Kiddies, die übrigens nicht aus einem Wurf stammen, sind jetzt bei uns und wir hoffen, dass alle potenzielle Elternteile, die auf dem Grundstück frei herumlaufen, in Kürze kastriert werden", schreiben die Mitarbeiter des Tierheim Dellbrücks in einem entsprechenden Instagram-Beitrag.

Und auch der zweite Fall erschütterte die Pfleger des Heims. Dort fanden Passanten vier fast leblose, neugeboren Katzen in einer Mülltonne und riefen direkt die Tierschützer.

Hier waren die Besitzer der vier Vierbeiner bereits bekannt. "Auch hier leben diverse unkastrierte Katzen und produzieren fleißig Nachwuchs." Wie die Tiere im ersten Fall nahm das Heim in Dellbrück auch die vier Katzen des zweiten Falls auf.