Keine Ohren? Flauschiges Wesen lässt die Herzen von Tierfreunden im Netz höherschlagen

So handelt es sich um einen kleinen Feldhasen, der in Pulheim (bei Köln ) gefunden wurde. Der erste seiner Art, der es in diesem Jahr ins Tierasyl geschafft hat.

In ein Handtuch gekuschelt schaut "Lothar", wie die Tierpfleger ihren neuen Schützling getauft haben, aus großen braunen Augen in die Welt.

Die genauen Umstände, die Lothar in die Hände der ehrenamtlichen Mitarbeiter geführt haben, erläuterten die Pfleger nicht. Tierfreunde weisen in der Kommentarspalte darauf hin, beim Fund eines einzelnen Feldhasen bloß nicht zu voreilig zu handeln. So geht es dem Langöhrchen in vielen Fällen gut. "Die Mutter kommt regelmäßig zum Säugen", weiß ein User.

Die Mitarbeiter haben Lothar bei sich aufgenommen, um ihn aufzupäppeln. "Er ist vorübergehend bei unserer Tierheimleiterin eingezogen, bekommt dort Vollpension und darf bleiben, bis er groß und stark genug für ein Leben in der Natur ist."

Die Instagram-User sind beim Anblick von "Keinohrhase" Lothar jedenfalls hin und weg. "Wie kann man soooo süß sein?" und "Ich gehe kaputt... Wie süß", drücken die User die Daumen, dass der Winzling schon ganz bald munter über Frühlingswiesen hoppeln kann.