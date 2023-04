Kunterbunte Papageien aus schlechter Haltung gerettet - jetzt wollen sie in ein neues Leben fliegen

Köln - Im Tierheim Dellbrück suchen derzeit vier Papageien nach neuen Besitzern, um die Käfige der Tierretter schnellstmöglich zu verlassen und in ein neues Leben zu fliegen.

Den Anfang der bunten Vorstellungsrunde machten Püppi (l.) und die graue Schönheit Odo. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Dellbrück

Anders als sonst haben sich am Dienstagabend keine Hunde oder Katzen ins Rampenlicht gedrängt, sondern vier bezaubernde und schrille Papageien.

Gemeinsam hat es sich das Quartett zur Aufgabe gemacht, endlich groß herauszukommen und dem Tierheim ein für allemal "adieu" zu sagen. Allerdings scheiterte ihr Vorhaben bislang an fehlendem Interesse potenzieller neuer Besitzer.

Das soll sich fortan ändern! Mit einigen Fotos, die Tünnes, Püppi, Odo und Heidi von ihrer besten Seite zeigen, buhlt die Bande derzeit um die Aufmerksamkeit der 50.000 Fans des Tierheims. "Ja, wir haben tatsächlich auch Papageien im Tierheim", schrieben die Tierretter zum geflügelten Beitrag.

In den dem Post setze sich das Quartett mustergültig in Szene, um sich direkt in das Herz der Community zu gucken. Dabei verbindet die vier Krummschnäbel ein ganz besonderes Schicksal...

"Die meisten stammen aus schlechter Haltung, wurden bei uns aufgepäppelt und suchen nun ein neues Zuhause bei Leuten, die sich so richtig gut mit Papageien auskennen."