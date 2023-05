Leonberger Cyra will nach traumatischer Haltung endlich geliebt werden - wer gibt ihr eine zweite Chance?

Köln - Gemeinsam mit Bewohnerin Cyra sucht das Tierheim in Köln-Dellbrück derzeit nach einer neuen Heimat. Nach so manchen Schicksalsschlägen träumt die Vierbeinerin von nichts Sehnlicherem als dem Paradies auf Erden. Wer schenkt ihr ein neues Leben?

Mit ganz viel Liebe und einem schönen Lächeln will sich die zehnjährige Cyra bei den Fans des Tierheims beliebt machen. © Montage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

An der Seite ihrer Dackel-Freundin "Krümel" zog Cyra einst ins Tierheim ein, um die harten Erlebnisse vergangener Tage ganz schnell aus dem Gedächtnis streichen zu können.

Während ihre vierbeinige Freundin Krümel bereits am Freitag dem großen Publikum vorgestellt wurde, war am gestrigen Freitag auch Cyra an der Reihe. Mit der Hoffnung, unter den mehr als 50.000 Fans des Tierheims die eine Person zu finden, setzte die Leonberger-Hündin ihr schönstes Lächeln auf.

Dabei hätte Cyra allen Grund, Trübsal zu blasen und frustriert zu sein. "Gemeinsam mit Krümel wurde sie abgemagert und verwahrlost bei einer alten Dame sichergestellt", verriet das Tierheim über die unschönen Zustände, von denen sich Cyra trotzdem nicht unterkriegen lässt.

"Wir haben Cyra inzwischen von ihren Filzknubbeln befreit und sorgen mit mehreren täglichen Mahlzeiten dafür, dass sie wieder etwas auf die Rippen bekommt."