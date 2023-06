Liebenswerter Kater sucht dringend ein Zuhause: Sammy hofft auf liebevolle Katzen-Freunde

Troisdorf - Als Kater Sammy vor einiger Zeit im Tierheim Troisdorf ankam, stand es gesundheitlich nicht gut um ihn. Seither hat sich der Vierbeiner jedoch so toll entwickelt, dass er nun bereit ist, in ein neues Leben zu starten. Ob es nun auch endlich mit einer Vermittlung klappt?

Kater Sammy sucht ein neues Zuhause. © Instagram/tierheim__troisdorf

Was für andere Katzen selbstverständlich, ist für Kater Sammy eine beachtliche Leistung - das erklärte das Tierheim am Montag in einem neuen Instagram-Beitrag, in dem der Stubentiger vorgestellt wurde.

So war der betagte Vierbeiner bei seiner Ankunft im Troisdorfer Tierasyl nicht nur ziemlich verfilzt gewesen, sondern hatte zudem "kaum Muskulatur in der Hinterhand, ein sehr wackeliges Gangbild und bewegte sich, als hätte er starken Seegang", wie seine Pfleger berichteten.

Fortan wurde der Kater regelmäßig zur Physiotherapie geschickt und zudem mit einer wärmenden Rotlicht-Lampe behandelt - und tatsächlich erzielte die Behandlung tolle Ergebnisse!

"Unser stolzer Kater kann wieder selbstständig auf die Fensterbank hopsen", wie Sammys Pfleger nun glücklich berichteten. Ihr Schützling habe bislang toll mitgearbeitet und dadurch "wahnsinnig viel Lebensqualität zurückgewonnen", wie es in dem Beitrag hieß.

So laufe Sammy inzwischen wieder stabil und könne sogar spielen, rennen und springen.