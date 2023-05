Lieber Kater wird von anderen Katzen vermöbelt: Darum mögen ihn seine Artgenossen nicht

Bergheim - Kater Brahma aus dem Tierheim Bergheim hat es nicht leicht. Er gerät immer wieder mit seinen Artgenossen aneinander. Dabei meint es die rote Samtpfote mit dem weißen Fleck an der Nase gar nicht böse.

Kater Brahma hat von seinen Artgenossen "eins aufs Dach" bekommen. © Instagram/Tierheim Bergheim

Ziemlich zerknautscht sieht Brahma auf einem Foto aus, das die Pfleger des Bergheimer Tierasyls bei Instagram geteilt haben.

"'Aua! Notarzt bitte, sonst werde ich mit Sicherheit mein Auge verlieren'", übersetzen die Tierfreunde den leidvollen Gesichtsausdruck des Stubentigers.

Dabei konnten die Fachleute bereits Entwarnung geben: Brahmas Blessuren sind offenbar nur halb so wild. "Wir sind recht zuversichtlich, dass wir seine Verletzung mit ein wenig Salbe in den Griff kriegen", erklären die Pfleger in dem Insta-Beitrag.

Der Grund für Brahmas lädiertes Auge wirkt dabei umso unschöner. So würde "der rote Baron" öfter mal eins von seinen Zimmergenossen aufs Dach bekommen.

Das liegt den Tierfreunden zufolge an Brahmas "etwas distanzloser Art der Kommunikation".