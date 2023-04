Mischling Arthur träumt mit sechs Monaten von Hunde-Paradies! Wer schenkt ihm ein neues Leben?

Und damit sich das in sehr naher Zukunft ändert, sucht das Schlappohr mit drolligem Blick eine neue Bleibe. Doch nicht alle Interessenten kommen für eine Aufnahme Arthurs in Betracht.

"Achtung, hier kommt Arthur 🚨", schrieben die Tierretter über ihren quirligen Mitbewohner, der vom Tierheim-Alltag die Nase voll hat und schon bald in einem wahren Paradies leben möchte. "In seine großen Füße wird er noch reinwachsen und sicherlich mal eine ordentliche Portion Hund werden."

Einige Userinnen und User teilten das Schicksal des Rackers und verbreiteten seine Suchanfrage. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Troisdorf

Außerdem sollte seine neue Heimat nicht weiter als 50 Kilometer vom Tierheim entfernt sein, teilten die Mitarbeitenden mit. "Für den jungen Kerl suchen wir ein ebenerdiges Zuhause, ein Garten wäre wunderbar."

Hundefans mit Kindern, die sich den Traum vom eigenen Hund erfüllen möchten - aufgepasst! "Im Haushalt lebende Kinder sollten standfest und respektvoll im Umgang mit Tieren sein", heißt es seitens des Tierheims.

Allerdings würde sich der kleine Arthur auch für einen Spielgefährten auf vier Beinen begeistern. "Über einen oder mehrere souveräne Artgenossen würde er sich sicherlich freuen, dies ist jedoch kein Muss." Damit sich der Mischling mit den großen brauen Knopfaugen in Zukunft von seiner besten Seite zeigen kann, bedarf es jedoch noch ein bisschen Unterstützung. "Arthur kann natürlich noch nicht alleine bleiben, muss lernen, stubenrein zu werden, und freut sich darauf, mit seinen Menschen die Schulbank zu drücken."

Wer sich jetzt nicht nur in Arthur verliebt hat, sondern sich darüber hinaus ein Leben an der Seite des pfiffigen Kerlchens vorstellen kann, darf sich gerne per Mail an Vermittlung@tierheim-troisdorf.de inklusive Telefonnummer um den kleinen Racker bewerben.