Nach dem Winterschlaf: So erkennt Ihr, welche Igel Hilfe brauchen

Köln - Das Tierheim in Köln-Dellbrück meldete sich kürzlich mit einem wichtigen Hinweis bei seinen Instagram-Fans und erklärte, wie man Igeln helfen kann, die gerade aus dem Winterschlaf erwacht sind.

Igel verlieren während ihres Winterschlafs eine Menge Körpergewicht. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Nicht nur Hunde, Katzen und andere (Klein-)Tiere finden im Kölner Tierasyl Unterschlupf, immer wieder nehmen die Mitarbeiter auch in Not geratene Wildtiere bei sich auf - darunter auch zahlreiche Igel, die von aufmerksamen Findern in die Obhut der Tierretter gegeben wurden.

Die kleinen Stacheltiere fressen sich im Herbst eine Fettschicht an, die als Kälteschutz und Nahrungsvorrat dient und halten dann jährlich von etwa Mitte November bis März/April Winterschlaf.

Wenn die Igel im Frühjahr erwachen, haben sie etwa 15 bis 40 Prozent ihres Körpergewichts verloren und müssen dringend ihre Reserven auffüllen - und genau da kommen Tierfreunde ins Spiel, die den kleinen Geschöpfen mit einfachen Mitteln helfen können!

Doch wie erkennt man eigentlich einen Igel, der gerade aus dem Winterschlaf erwacht ist? Das erklärten die Tierretter jüngst anhand eines kurzen Clips, den sie in ihrer Instagram-Story geteilt hatten.

So hatten die Mitarbeiter die Kamera auf einen Igel gehalten, der kürzlich als Neuzugang in die Einrichtung gekommen war und dringend Hilfe benötigte.