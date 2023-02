Nach Einzug ins Tierheim Dellbrück: Warum mutiert diese Hündin zu Evil-Maja?

Etwas zottelig und übergewichtig strandete Maja nun im Tierheim. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Dellbrück

Fast täglich teilt das Tierheim ein trauriges Schicksal nach dem anderen. Nun kann sich auch Hündin Maja in die unrühmliche Liste der Hunde eintragen, die in ihrem Leben den Weg ins Tierheim fanden.

Die auf den ersten Blick süße und leicht zottelige Vierbeinerin muss sich aktuell mit den Gegebenheiten und Mitarbeitenden im Tierheim Dellbrück zurechtfinden, wo sie mit allerlei Leckerlis und Käse begrüßt wird.

"Solange man von Maja nichts will, ist sie eine absolute Zuckerpuppe auf vier Pfoten", schrieben die Pflegerinnen und Pfleger ganz liebevoll über ihren Neuzugang.

Angesichts der munter vor sich her wackelnden und etwas übergewichtigen Fellnase ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen, dass sie mit einer zweiten Persönlichkeit ins Tierheim gezogen ist - wenn man ihr Böses will, versteht sich.

"Das Blatt ändern sich leider, sobald wir ihre Augen salben müssen, was leider akut vonnöten ist. Binnen Sekunden mutiert sie zur Evil-Maja, sozusagen zum Gremlin, der mit Wasser in Berührung kommt", so das Tierheim.