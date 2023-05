"Neunköpfige Männertruppe" aus schlechter Haltung gerettet: Artgerechtes Zuhause gesucht

Bergheim - Im Tierheim in Bergheim bei Köln wohnen zurzeit neun Hähne, die dringend auf der Suche nach einer neuen Bleibe sind. Die Tiere wurden aus schlechter Haltung sichergestellt und sehnen sich nach einem artgerechten Zuhause auf Lebenszeit.

Das Tierheim in Bergheim bei Köln beherbergt zurzeit neun Hähne, von denen jeder ein artgerechtes Zuhause sucht. © Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim

Die "neunköpfige Männertruppe", wie das Tierheim seine Hähne nennt, war Anfang April bei den Tierrettern gelandet. Zuvor waren die Hähne zusammen mit 56 weiteren Tieren aus einem Gartenhäuschen befreit worden, wo ihr Besitzer sie unter unwürdigen Bedingungen gehalten hatte.

Nachdem die Tiere vom Ordnungsamt sichergestellt und nach Bergheim gebracht wurden, sind nun bereits einige Wochen verstrichen. Doch während zahlreiche Leidensgenossen der "Männertruppe" inzwischen eine neue Bleibe gefunden haben (die Hühner beispielsweise sind mittlerweile alle zusammen in eine Pflegestelle gezogen), hocken die Hähne noch immer im Tierheim.

Die Mitarbeiter nahmen diesen Umstand nun zum Anlass, potenzielle Interessenten auf ihre Schützlinge aufmerksam zu machen. So teilten die Tierretter am Samstag eine kurze Instagram-Story, in der sie die Kamera auf das stattliche Federvieh gehalten hatten.

"Will wirklich niemand einen unserer schwedischen Blumenhähne adoptieren?", fragten die Pfleger noch einmal nach und hofften wohl, dass es nun mit der Vermittlung klappt.