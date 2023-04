Nymphensittiche zu Hause rausgeflogen, weil sie "störten" - jetzt schieben sie im Tierheim Frust

Charly und Merlin verstehen derzeit die Welt nicht mehr, träumen aber von einem Leben als absolute Rockstars. © Montage: Homepage/Tierheim Bergheim

Die knapp 30.000 Fans des Tierheims wurden am Mittwoch Zeugen eines extrem traurigen Beitrags, den das Tierheim vor lauter Unverständnis auf Instagram veröffentlichte.

Hauptcharaktere des jüngsten Posts sind die beiden Vögel der Gatte Nymphensittich. Charly und Merlin erleben derzeit ein Trauma das ganz besonders niedergeschlagenen Sorte. Seite an Seite seien die beiden derzeit nämlich mega beleidigt, schrieben die Tierretter.

Der geflügelte Frust geht derzeit nämlich so weit, dass sich das Duo fernab Deutschlands sehnt und in einer absoluten Hochburg Flügel fassen will - in Las Vegas!

"Dort wollen sie als Elvis-Imitatoren Karriere machen. Leider fehlt ihnen das nötige Kleingeld für den Flug und so sind sie erstmal bei uns gestrandet." Tatsächlich könnten die beiden Dank ihrer prachtvollen Mähne glatt als Double des längst verstorbenen King of Rock 'n' Roll durchgehen.

Aber spätestens in den USA würde der Erfolg - der zu Recht beleidigten Vögel - ausbleiben... Daher sucht das Tierheim jetzt vehement nach einer neuen Bleibe in der Umgebung.