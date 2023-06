Pechvogel Tom hat vieles durch: Findet der Kater aus Bergheim nun endlich sein Glück?

Bergheim - Kater Tom aus dem Tierheim in Bergheim hat schon einiges erlebt. Nachdem er von einer anderen Katze getrennt wurde, sucht er nun ein neues Zuhause.

"Tom, seines Zeichens Peacemaker vor dem Herrn, wurde von Lilly permanent verfolgt, angefaucht und bekam sogar Pfotenhiebe. Wir trennten die beiden räumlich und dachten, jetzt sei alles in Butter", so die Pfleger.

Die beiden verbindet das gleiche Schicksal, denn beide verloren im Januar ihr Zuhause, nachdem der Besitzer seine Wohnung verloren hatte. Deshalb musste das Katzen-Duo ins Tierheim. Die beiden "kannten sich gut und lange, aber sie waren wie Feuer und Wasser", wie die Mitarbeiter des Heims in ihrem Instagram-Beitrag schreiben.

Dass sich zwei Katzen nicht vertragen, kommt immer mal wieder vor. So auch im Tierheim in Bergheim, wo der 15-jährige Kater Tom und die gleichaltrige Katze Lilly aufgenommen wurden.

Mittlerweile ist der 15-jährige Kater wieder fit. Jetzt haben die Pfleger "den riesengroßen Wunsch, für ihn ganz schnell das tollste Zuhause der Welt zu finden."

Tom sei ein traumhafter, verschmuster Kater-Opa. Er wünsche sich ein Zuhause in einer Wohnung mit einem gesicherten Balkon. Die neuen Besitzer sollten nette Menschen mit viel Zeit sein und am besten keine anderen Katzen haben. Denn: "Davon hat er nämlich erstmal die Nase gründlich voll."

Solltet Ihr Interesse an Tom haben, meldet Euch beim Tierheim Bergheim per Mail, per Telefon unter 022714824124 oder über das Kontaktformular.