Pinscher-Terrier-Mix Lilli aus Köln will nicht länger im Tierheim bleiben: Jetzt sucht sie neue Bleibe mit viel Action

Mit viel Charme und Liebe will Lilli ihre potenziellen Besitzer nun überzeugen. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Bergheim

Vielen Hunde-Freunden dürfte die kleine Fellnase vor den Toren Kölns durchaus bekannt vorkommen. Die circa drei Jahre alte Hündin kam vor einer ganzen Weile mit zehn Freunden im Schlepptau ins Tierheim.

"Unser ehemaliger Besitzer gab keinen Pfifferling auf uns, wollte nur Kohle machen", schrieben die Tierretter über ihre feine Pinscher-Dame. "Glücklicherweise hat das Veterinäramt dort Tabula rasa gemacht und uns alle ins Tierheim gebracht."

So weit, so gut. doch mit den emotionalen Folgen haben wohl nur die wenigsten gerechnet. "Ich hatte meine vier Kiddies dabei, die habe ich dann ratzfatz wie ne Löwenmutter großgezogen, sodass sie schon in neue Familien ziehen konnten. Die anderen sind auch längst vermittelt. Nur ich nicht", schrieben die Mitarbeitenden über ihre pfiffige Bewohnerin, die von ihrem Leben im Tierheim so langsam die Schnauze voll hat.

Jetzt soll alles ganz anders werden! Gemeinsam mit Mitbewohner Laiko teilt sich die Vierbeinerin momentan noch einen Zwinger, sie will diesen allerdings so schnell wie möglich gegen ihr ganz eigenes Reich in einer Familie eintauschen und auf eigenen Pfoten stehen.