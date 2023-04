Rettung in höchster Not! Tierheim bewahrt Feldhasen-Duo vor dem sicheren Tod

Köln - Das war knapp! Das Tierheim Dellbrück hat dank einer besorgen Hundebesitzerin zwei zuckersüße und hilflose Hasenbabys vor dem sicheren Tod bewahrt. Was war passiert?

"Normalerweise soll man Feldhasen auf keinen Fall der Natur entnehmen. Mütter legen ihren Nachwuchs ganz bewusst auf Feldern oder Wiesen in Mulden, in sogenannte Sassen. Sie kommen in der Regel nur einmal am Tag zu ihren Jungen, um sie zu säugen", teilte das Tierheim mit.

Weil sich eine besorgte Hundebesitzerin - die bei einem Spaziergang auf das hoppelnde Duo aufmerksam wurde - bei den Mitarbeitenden gemeldet hatte und von dem Vorfall berichtete, machte sich nun eine Mitarbeiterin auf den Weg, um in der kleinen Hasen-Welt nach dem rechten zu sehen.

Doch der Reihe nach! Am Sonntagabend teilte das Tierheim aus Dellbrück einen herzzerreißenden Beitrag zweier drolliger und sichtlich mitgenommener Feldhasen-Babys, die im Laufe der vergangenen Tage von ihrer Mama auf der "stark frequentierten Hundewiese" abgelegt worden waren.

"Als sie sah, dass die Tiere wirklich in akuter Gefahr waren, packte Sie sie vorsichtig in einen Korb und brachte sie ins Tierheim", schrieben die Pflegenden zur Rettung. Schon die aufmerksame Spaziergängerin hatte Hunde dabei beobachtet, die sich mit langer Nase an den Nachwuchs herangewagt hatten.

Aber statt von der Wiese ins Tierheim Dellbrück zu ziehen, ging es für die Naturburschen gleich weiter in die Eifel. Dort erklärten sich nämlich die Kollegen von der Wildvogel-Pflegestation bereit, "die Hasen unter ihre Fittiche zu nehmen." Doch nicht alle Kleintiere in der Natur haben so ein Glück wie das Feldhasen-Duo aus Dellbrück. "Viele andere kleine Wildtiere sind durch die vielen frei laufenden und buddelnden Hunde permanent Gefahren ausgesetzt", schrieb das Tierheim.

Abschließend wollten es die Tierretter noch einmal klarer formulieren: "Bitte respektiert die Natur und ihre Bewohner! Bitte leint Eure Hunde an, wenn sie weite Kreise ziehen und nicht abrufbar sind." Im Falle der geretteten Feldhasen-Kinder ist es gerade noch einmal gut gegangen.