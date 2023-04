Schäferhündin Maja sehnt sich nach sicherem Hafen fürs Leben - Wer nimmt diese Zuckerpuppe bei sich auf?

Viel Energie braucht Auslauf und einen sicheren Hafen! Schäferhündin Maja will das Tierheim Troisdorf hinter sich lassen und endlich liebevolle Menschen finden.

Von Maurice Hossinger

Troisdorf - Schäferhündin Maja hat genug und will das Glück des Lebens! Die Dreijährige sucht aktuell gemeinsam mit ihren Pflegenden nach einem neuen Zuhause und will das Kapitel Tierheim so schnell wie möglich hinter sich lassen.

Mit ihrem süßesten Hundeblick und spitzen Öhrchen will Maja ihre neuen Besitzer um den Finger wickeln und überzeugen. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Troisdorf Ein stolzer Stand, hellhörige und spitze Öhrchen und auffällig gut gepflegtes Fell - so zeigt sich Maja derzeit den mehr als 13.000 Fans des Tierheims. Die sportliche und energiegeladene Hündin will dem Tierheim schon bald den Rücken kehren und erhofft sich ein neues Leben an der Seite von liebevollen und ruhigen Menschen. "Wer sportliche Hunde mag, wird Maja vermutlich lieben", prognostizierte das Tierheim. Und dafür gibt es so viele Gründe! Nicht nur ihr Optisches dürfte einige Interessenten schnell in ihren Bann ziehen. Auch ihr aufgeweckter und verspielter Charakter dürfte ihr bei der Vermittlung in ein perfektes Umfeld mächtig in die Pfoten spielen. Köln Tierheim Listenhund Dias träumt von ruhigem Leben bei fairen Besitzern - wer gibt ihm eine zweite Chance? "Für sie wünschen wir uns erfahrene Menschen, die ihr einen fairen und gut strukturierten Rahmen bieten. Maja sollte sinnhaft, körperlich und geistig ausgelastet werden sowie zur Ruhe kommen können." Neben ihrer sportlichen Seite zeichnet sich die dreijährige Schäferhündin auch durch eine andere Seite aus: ihre extrem liebevolle zu ihren Besitzern.

Maja sollte in kinderlosem Haushalt untergebracht werden