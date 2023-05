Schüchterner Hund landete im Tierheim: "Im Leben scheint er nicht viel kennengelernt zu haben"

Mischlingshund Rocky ist vier Jahre alt und auf der Suche nach einer neuen Familie. © Montage: Screenshot/Instagram/tierheim__troisdorf

Rocky hofft auf einen Neuanfang! Die vierjährige Kaltschnauze hat das Leben im Tierheim satt und möchte in einem neuen Zuhause alt und grau werden - immerhin liegen noch einige Jahre vor ihm.

Doch bislang scheint es bei Rocky mit einem neuen Herrchen oder einem Frauchen noch nicht geklappt zu haben. Ob es an seinem zurückhaltenden Charakter liegt?

Denn wie es das Tierheim in Troisdorf bei Köln beschreibt, ist der Vierbeiner - insbesondere im Kontakt mit Menschen - unsicher und ängstlich.

Das könnte mit seiner Vergangenheit zusammenhängen, über die das Tierheim allerdings nur wenig weiß. "Rocky [...] scheint in seinem Leben wirklich nicht viel kennengelernt zu haben", so das Tierheim.

In seinem neuen Zuhause sollte der flauschige Hund mit den spitzen Ohren daher nicht bedrängt werden. In seinen jungen Jahren sei es dennoch nicht zu spät, um "das Leben in all seinen Facetten" kennenzulernen, so das Tierheim.

Da sei auch ein bereits vorhandener Artgenosse kein Problem, erklären Rockys Pfleger. Eine Bedingung: souverän und nett sollte er sein.