Schüchterner Kater sucht neue Bleibe: Oreo landete zusammen mit zig Katzen im Tierheim

Troisdorf - Oreo lebt nun seit einigen Wochen im Tierheim in Troisdorf , doch viel lieber würde der schüchterne Kater in ein richtiges Zuhause umziehen. Seine Pfleger hoffen, dass ihr Schützling schon bald neue Besitzer findet.

Kater Oreo lebt zurzeit im Tierheim in Troisdorf. © Instagram/tierheim__troisdorf

Oreo hat sich inzwischen wohl an den Alltag im Tierheim gewöhnt, denn der Kater lebt nun schon ein Weilchen bei den Tierrettern.

Wie seine Pfleger bereits im Januar in einem Instagram-Beitrag berichtet hatten, war die Samtpfote gemeinsam mit zahlreichen Artgenossen in der Einrichtung gelandet. "Aus einem großen, privaten Notfall haben wir heute sehr plötzlich 24 Katzen aufgenommen", schrieben die Tierretter damals. Was genau vorgefallen war, blieb jedoch unbeantwortet.

Nachdem die Vierbeiner sich inzwischen (mehr oder weniger) in der neuen Umgebung eingewöhnt haben, stellten die Pfleger Kater Oreo kürzlich genauer vor und teilten dazu auch einen Schnappschuss des etwa zwei Jahre alten Vierbeiners mit den rund 13.400 Fans, auf dem der Kater genüsslich gähnte.

Oreo startet laut seinen Pflegern gern gemütlich in den Tag, ist jedoch noch etwas schüchtern. Für die Fellnase suchen die Pfleger daher nach einem liebevollen Zuhause, in dem er ausreichend Zeit für die Eingewöhnungszeit bekommt.